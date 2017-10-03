FRANSA'DA 3 TÜRK'ÜN ÖLDÜĞÜ YANGINI ÇIKARAN ZANLI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Fransa'da önceki gece meydana gelen 3'ü Türk 5 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 28 yaşındaki zanlı, sigara izmaritini bodrum kata attığını ve yangına sebep olduğunu itiraf etti.
Fransa'nın Mulhouse kentinde önceki gece meydana gelen yangınla ilgili gözaltına alınan zanlının sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği açıklandı.
SİGARA İZMARİTİNİ BODRUM KATA ATIP YANGINA SEBEP OLDU
28 yaşında olan ve aynı binada yaşadığı açıklanan kişinin, yangın gecesi sigara izmaritini binanın bodrum katına attığı ve yangına sebebiyet verdiği kaydedildi. Yerel DNA gazetesi, zanlının, hakkında dava açılmak üzere savcılığa sevk edildiğini yazdı.
İLK AÇIKLAMA KUNDAKLAMA OLABİLECEĞİ YÖNÜNDEYDİ
Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari, dün düzenlediği basın toplantısında, "Yangının büyük olasılıkla kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm bulgular bizi bu kanıya götürüyor" demişti. Yangın sırasında bölgede bulunan ve 2 saat içinde gözaltına alınan 28 yaşındaki kişinin en önemli şüpheli olduğunu açıklayan Alzeari, şüphelinin kundaklama ve haneye tecavüz gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu bilgisini vermişti.
3'Ü TÜRK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde meydana gelen yangında Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 8 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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