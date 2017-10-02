Fransa-Almanya sınırında yer alan Mulhouse'taki bir sosyal konutu saran alevler, faciaya yol açtı. Çıkan yangında 3'ü Türk toplamda 5 kişi yaşamını yitirdi. Kısa süre içerisinde yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

YANGIN, KUNDAKLAM SONUCU ÇIKMIŞ

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Bir süre sonra yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.

Kaynak: haberinburada