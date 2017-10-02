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Fransa'da 3 Türk'ün Öldüğü Yangın Kundaklama Sonucu Çıkmış

FRANSA'DA 3 TÜRK'ÜN ÖLDÜĞÜ YANGIN KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKMIŞ

Fransa'nın Mulhouse kentinde meydana gelen ve 3 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Fransa'da 3 Türk'ün Öldüğü Yangın Kundaklama Sonucu Çıkmış(8/10)4

Fransa-Almanya sınırında yer alan Mulhouse'taki bir sosyal konutu saran alevler, faciaya yol açtı. Çıkan yangında 3'ü Türk toplamda 5 kişi yaşamını yitirdi. Kısa süre içerisinde yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

YANGIN, KUNDAKLAM SONUCU ÇIKMIŞ

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Bir süre sonra yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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