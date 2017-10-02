FRANSA'DA 3 TÜRK'ÜN ÖLDÜĞÜ YANGIN KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKMIŞ
Fransa'nın Mulhouse kentinde meydana gelen ve 3 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.
Fransa-Almanya sınırında yer alan Mulhouse'taki bir sosyal konutu saran alevler, faciaya yol açtı. Çıkan yangında 3'ü Türk toplamda 5 kişi yaşamını yitirdi. Kısa süre içerisinde yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.
YANGIN, KUNDAKLAM SONUCU ÇIKMIŞ
Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Bir süre sonra yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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