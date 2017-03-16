Paris'te bulunan IMF ofislerinde meydana gelen patlamanın ardından güneydoğudaki Grasse kentinde bir lisede ateş açıldı.



Paris'teki IMF ofislerine gönderilen bir zarfın açılması üzerine patlama gerçekleşti.







GENİŞ ÇAPLI OPERASYON







Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Paris polisi patlamanın ardından geniş çaplı operasyon başlattı.







BİNA TAHLİYE EDİLDİ







Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polisin IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye ettiği bildirildi.







kaynak:haber7