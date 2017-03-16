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fransa'da 2. şok! kolejde silah sesleri!

FRANSA'DA 2. ŞOK! KOLEJDE SİLAH SESLERİ!

Paris'te bulunan IMF ofislerinde meydana gelen patlamanın ardından güneydoğudaki Grasse kentinde bir lisede ateş açıldı.

Tarih : 16 Mart 2017, 16:15
Puan Ver : Fransa'da 2. Şok! Kolejde Silah Sesleri!(9/10)9


Paris'teki IMF ofislerine gönderilen bir zarfın açılması üzerine patlama gerçekleşti.



GENİŞ ÇAPLI OPERASYON



Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Paris polisi patlamanın ardından geniş çaplı operasyon başlattı.



BİNA TAHLİYE EDİLDİ



Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polisin IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye ettiği bildirildi.



 



kaynak:haber7








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