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fransa yine grevde

FRANSA YİNE GREVDE

Ülkede, hükümetin yeni çalışma yasa tasarısına karşı başlatılan rafineri eylemi devam ederken, nükleer santrallere yönelik de eylem çağrısı yapıldı.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 15:17
Puan Ver : Fransa Yine Grevde(5/10)3


Fransa'da hükümetin parlamentodan geçirmeye çalıştığı  yeni çalışma yasa tasarısına karşı protestolar kapsamında, nükleer santraller  greve gidiyor.



Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT, kendisine bağlı enerji  sendikalarına nükleer santrallerde iş bırakma çağrısında bulundu.



Çağrının ardından gece yarısından itibaren Aube kentindeki  Nogent-sur-Seine nükleer reaktöründe üretimin duracağı açıklandı.



Öte yandan Fransız Petrol Endüstrisi (UFIP), hafta sonundan bu yana  devam eden rafineri eylemleri nedeniyle ülkenin stratejik petrol rezervlerinin  kullanılmaya başlandığını duyurdu.



UFIP Sözcüsü Catherine Enck, bir miktar petrol rezervinin hükümetin  izniyle kullandığını belirtti. UFIP Başkanı Francis Duseux  da rezervden 2 günlük  petrol ihtiyacının karşılandığını kaydetti. Duseux, en kötü senaryoda 3 ay  boyunca rezervden petrol kullanımına devam edilebileceğini söyledi.








Etiketler: Fransa  Yine  Grevde    haber

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