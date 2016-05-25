

Fransa'da hükümetin parlamentodan geçirmeye çalıştığı yeni çalışma yasa tasarısına karşı protestolar kapsamında, nükleer santraller greve gidiyor.







Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT, kendisine bağlı enerji sendikalarına nükleer santrallerde iş bırakma çağrısında bulundu.







Çağrının ardından gece yarısından itibaren Aube kentindeki Nogent-sur-Seine nükleer reaktöründe üretimin duracağı açıklandı.







Öte yandan Fransız Petrol Endüstrisi (UFIP), hafta sonundan bu yana devam eden rafineri eylemleri nedeniyle ülkenin stratejik petrol rezervlerinin kullanılmaya başlandığını duyurdu.







UFIP Sözcüsü Catherine Enck, bir miktar petrol rezervinin hükümetin izniyle kullandığını belirtti. UFIP Başkanı Francis Duseux da rezervden 2 günlük petrol ihtiyacının karşılandığını kaydetti. Duseux, en kötü senaryoda 3 ay boyunca rezervden petrol kullanımına devam edilebileceğini söyledi.