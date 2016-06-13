Fransa, Uber'in ülkede korsan taksi işlettiğine karar vererek şirkete 900 bin dolar ceza kesti. Uber, Fransa'da şoförlü lüks servis hizmeti vermek üzere bir şirket kurmuştu ancak bu şirket üzerinden UberPop servisini de çalıştırmaya kalkışınca ülkede büyük protestolar oluştu.



Fransa, Uber'in ülkede korsan taksi işlettiğine karar vererek şirkete 900 bin dolar ceza kesti. Uber, Fransa'da şoförlü lüks servis hizmeti vermek üzere bir şirket kurmuştu ancak bu şirket üzerinden UberPop servisini de çalıştırmaya kalkışınca ülkede büyük protestolar oluştu.



UberPop servisi, dileyen herkesin otomobili ile yolcu alıp taşıyabildiği bir araç paylaşım uygulaması olarak hizmet veriyor. Ancak bu uygulamanın, lisanslı taksicilerin işlerini bozduğu ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle ülkedeki taksiciler ayaklanınca Fransız polisi Uber ofisini basmış ve tüm bilgisayarlara el koymuştu. Ardından da ABD'li araç paylaşım şirketine korsan taksi faaliyetlerini organize ettiği gerekçesiyle dava açıldı.



Araç paylaşım uygulamasının Fransa'da 12 bin profesyonel sürücüsü bulunuyor. Bunlar yolculara şoförlü limuzin servisi vermek üzere şirketle sözleşme imzalamış durumda. Uygulamanın özel şoförlü Black ve X servislerinin yıllık 2 milyon yolcusu bulunuyor.



Fransız mahkemeleri ayrıca, şirketin lisansının dışına çıkarak korsan taksiciliğe ön ayak oldukları için ABD'li şirketin Fransa'daki iki yöneticisine de 30 ve 40 bin dolarlık cezalar kesti.



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