FRANSA SEÇİMLERİNDE İKİ SÜRPRİZ!
Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisi'nin başkan adayını belirleyecek olan seçimlerin ilk turunda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı
Fransa'da 6 ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağ Cumhuriyetçiler partisinin adayının belirlenmesi amacıyla düzenlenen ön seçimin ilk turunda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
Anketlerde üçüncü sırada görülen eski Başbakan François Fillon, büyük sürpriz yaparak oyların yüzde 44.1ini alarak birinci olurken, seçimlerin favorisi eski Başbakan Alain Juppe yüzde 28.6 ile beklenenin altında oy alarak ikinci sırada kaldı.
Eski Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy ise, hayal kırıklığı yaşayarak yüzde 20.6 oyla üçüncü olabildi. Bu sonuçlara göre, adayların hiçbirinin yüzde 50lik oy oranını geçememesi nedeniyle yapılacak olan ve iki adayın yarışacağı ikinci tur seçime kalamayan Sarkozy, Cumhurbaşkanlığı hayallerine veda etti.
kaynak:habertürk
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