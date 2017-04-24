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fransa seçimlerinde dolu zarf skandalı

FRANSA SEÇİMLERİNDE DOLU ZARF SKANDALI

Fransa'da seçmenlerin seçtikleri adayın isminin bulunduğu pusulayı koydukları oy zarflarının önceden doldurulmuş olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 10:01
Puan Ver : Fransa Seçimlerinde Dolu Zarf Skandalı(9/10)7


Paris'in 15. Bölgesinde oy kullanmaya giden seçmenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Boş olması gereken ve seçtikleri adayın isminin bulunduğu pusulayı koydukları oy zarfları önceden birileri tarafından doldurulmuş çıktı.



'FILLON' OYU ÇIKTI



Sosyal medyadan şikayetlerini dile geçiren 15. Bölge seçmenleri "zarfımıza Fillon oyu konulduğunu hayretler içinde keşfettik" paylaşımı yaptı. CNews'ten Julien Neny de sebebini sandık görevlilerine sorduğunu fakat bir açıklama getirilemediğini ifade etti.



Öte yandan, bir zarfta iki farklı pusula oyu geçersiz kılarken, aynı iki oy pusulası ise geçerli sayılıyor.



 



kaynak:sabah








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