

Turnuvanın en önemli favorisi olarak gösterilen Fransa, daha önce ev sahipliği yaptığı iki turnuvada 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 1998 Dünya Kupası'nda zafere ulaştı. Fransa bu geleneği EURO 2016'da da sürdürmek istiyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, özellikle ofansif oyuncularıyla dikkat çekiyor.







Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da oynanacak Fransa-Romanya karşılaşması bugün saat 22:00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınalanacak.







Şantaj kasedi suçlamasıyla hakkında dava açılan Karim Benzema'nın yer almadığı Fransa kadrosunda Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Anthony Martial, Paul Pogba ve Dimitri Payet gibi sezonun formda isimleri yer alıyor. Futbol otoriteleri, kalede Hugo LLoris gibi önemli bir tecrübe olmasına karşın, Fransa'nın şampiyonadaki en önemli dezavantajının defansı olduğuna dikkat çekiyor. Raphael Varane'ın sakatlığı cezası nedeniyle turnuva kadrosunda yer almaması nedeniyle teknik direktör Didier Deschamps'ın savunmanın merkezinde daha önce birlikte çok fazla oynamamış Koscielny-Adil Rami ikilisine şans vermesi bekleniyor.







Açılış maçında ev sahibi Fransa ile kozlarını paylaşacak Romanya ise bir sürprize imza atarak rakibi karşısında 1972'den bu yana ilk galibiyetini alma hedefinde olacak. Teknik direktörlüğünü Anghel Iordanescu'nun yaptığı Balkan ekibinin kadrosunda Osmanlıspor forması giyen Gabriel Torje ve Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu gibi tanıdık isimler yer alıyor. Ofansif gücü çok kuvvetli bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Iordanescu, taraftarının da desteğini arkasına alacak Fransa'nın maça çok agresif bir şekilde başlamasını beklediklerini dile getirdi.