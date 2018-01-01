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Fransa macerası kabusla bitti

FRANSA MACERASI KABUSLA BİTTİ

Fransa'nın Nice ekibinde forma giyen eski Galatasaraylı Sneijder, ilk yarının en kötü 11'ine girdi.

Tarih : 01 Ocak 2018, 14:20
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Sezon başında transfer olduğu Nice'te bir türlü istenen performansa ulaşamayan Wesley Sneijder, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

L'Equipe gazetesi Fransa'da ilk yarının en kötüler 11'inde Hollandalı futbolcuya da yer verdi.

SADECE 1 ASİST YAPTI

Nice'te çıktığı 8 maçta sadece bir asist yapan 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da forma giydiği 4.5 sezonda takımı sırtlayan isim olmuştu.

MLS YOLUNDA

33 yaşındaki futbolcunun Nice'ten ayrılarak MLS takımlarından LA Galaxy'e transfer olacağı konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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