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Fransa Ligue 1'de gelecek sezon 'VAR' kullanılacak

FRANSA LİGUE 1'DE GELECEK SEZON 'VAR' KULLANILACAK

Fransa Birinci Futbol Liginde gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasının (VAR) başlatılmasına karar verildi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Fransa Ligue 1'de Gelecek Sezon 'var' Kullanılacak(8/10)4

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulaması kullanılacak.

HAKEMLER İSTİYOR

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet yaptığı açıklamada, Ligue 1'de gelecek sezon VAR'ı uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca VAR'ı futbol kulüplerinin başkanları ve hakemlerin de istediğini söyledi.

FIFA'nın onayından sonra başlaması beklenen VAR uygulaması, gol ve penaltı pozisyonlarında, kırmızı kartlarda ve cezalandırılan futbolcunun kimlik hatasını düzeltmek için kullanılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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