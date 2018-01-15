Fransa Liginin 20. haftasında PSG, Nantes'in konuğu oldu. Mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı. Ancak maça damgasını vuran olay 90. dakikada yaşandı. Hakem Chaperon, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chaperon ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG deplasmanda Nantes ile karşılaştı.

TEK GOL DI MARIA'DAN GELDİ

Mücadelenin tek golü 12. dakikada takımdan ayrılması gündemde olan Angel Di Maria'dan geldi ve mücadele 1-0'lık skorla PSG'nin lehine sona erdi.

HAKEMDE OLAY HAREKET!

Mücadelenin sona ermesinin ardından hakem Chaperon'un hareketi futbol dünyasını sarstı. 90. dakikada hakem Chaperon, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chaperon ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Bu olay futbol dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Fransa Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili nasıl bir karar vereceği de merak konusu oldu.

Kaynak: haberinburada