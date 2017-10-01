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FRANSA LİGİ MAÇINDA TRİBÜN BARİYERİ ÇÖKTÜ: 26 YARALI


Fransa Ligi Maçında Tribün Bariyeri Çöktü: 26 Yaralı
Tarih : 01 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Fransa Ligi Maçında Tribün Bariyeri Çöktü: 26 Yaralı(9/10)5

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada facianın eşiğinden dönüldü.

GOL SEVİNCİ SIRASINDA TRİBÜN BARİYERİ ÇÖKTÜ

Ev sahibi Amiens ile Lille arasındaki maçın 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki tribün bariyeri çöktü. Bazı taraftarlar birkaç metre yükseklikten yere düştü.

4'Ü AĞIR 26 YARALI

Amiens'in bağlı olduğu Somme Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amiens'in Licorne Stadı'nda Lille ile yaptığı maç sırasında bariyerin çökmesi nedeniyle 4'ü ağır toplam 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

MAÇ ERTELENDİ

Lille'nin 1-0 önde götürdüğü maç kaza nedeniyle ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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