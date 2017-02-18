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fransa, elektrik üreten yol ile bir ilke imza attı

FRANSA, ELEKTRİK ÜRETEN YOL İLE BİR İLKE İMZA ATTI

Aralık ayı içinde 1 kilometre uzunluğa sahip olan ve elektrik üretebilen yolu hizmete sokan Fransa, yakında projeyi çok daha ileri taşımak istiyor.

Tarih : 18 Şubat 2017, 10:56
Puan Ver : Fransa, Elektrik Üreten Yol İle Bir İlke İmza Attı(9/10)8


Aralık ayı içinde 1 kilometre uzunluğa sahip olan ve elektrik üretebilen yolu hizmete sokan Fransa, yakında projeyi çok daha ileri taşımak istiyor.



Yakın dönemde Normandiya bölgesindeki 1 kilometre uzunluğa sahip ve üzerindeki güneş panelleri ile aynı zamanda elektrik üreten yol Fransa içinde hizmete girmişti. Fransa, bu projeden olduça memnun kalmış olacak ki 1000 kilometrelik bir yol daha inşa etmeyi düşünüyor.



Wattway ismi verilen bu yollar ışığı doğrudan elektriğe dönüştürebilen fotovoltaik teknolojisine sahip olacak. Projeyi ise Fransız altyapı şirketi Colas ve Ulusal Güneş Enstitüsü birlikte yürütecek. Yolun başka bir özelliğide çok sağlam ve ağır kamyonlar içinde destek veriyor olması. Ayrıca iyi bir yol tutuşu sağlayan  yollarda kazalarında az olması bekleniyor. Proje mevcut yollar sökülmeyip doğrudan üstlerine güneş panellerinin eklenmek suretiyle yapılacak.



Yakın zamanda inşaatı hayata geçecek olan 1000 km uzunluğundaki bu yollar tamamlanırsa, 5 milyon insan elektrik tüketimi için bu yollardan yararlanacak.



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