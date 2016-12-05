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fransa, daeş sitesine giren vatandaşını tutukladı

FRANSA, DAEŞ SİTESİNE GİREN VATANDAŞINI TUTUKLADI

Terör saldırıları sonrasında OHAL yönetimi içinde olan Fransa'da polis daha önce görülmemiş bir uygulama gerçekleştirdi.

Tarih : 05 Aralık 2016, 09:17
Puan Ver : Fransa, Daeş Sitesine Giren Vatandaşını Tutukladı(5/10)4


Terör saldırıları sonrasında OHAL  yönetimi içinde olan Fransa'da polis daha önce görülmemiş bir uygulama gerçekleştirdi.



Ülkedeki saklı DAEŞ militanlarını tespit etmeye çalışan güvenlik güçleri, DAEŞ'e ait olduğu kesinleşmiş web sitelerini ziyaret edenleri mercek altına aldı.



Soruşturma sonundaysa, bir vatandaşını tutuklayarak mahkemeye sevk etti. Tutuklanan Fransız vatandaşı sadece merak ettiği için ve haberleri/gelişmeleri takip etmek için siteye girdiğini belirtse de tutuklu yargılanmaktan kurtulamadı.



2 yıl hapis cezası ve 30 bin dolar para cezası ile yargılanacak olan şüphelinin ayrıca bilgisayar masa üstünde de DAEŞ bayrakları ve militanların fotoğrafları bulundu. Hakim de bu web sitesi ziyaretlerinin sadece meraktan öte bir ilgi olduğuna kanaat getirerek zanlıya tutuklu yargılama verdi.



Trafikte Türkiye anketi sonuçlandı








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