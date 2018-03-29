Justin Bieber Evsizlerin Yanına Uzanıp Sohbet Etti! O Anlar Kameraya Yansıdı
Ünlü Şarkıcının Acı Günü! Annesine Böyle Veda Etti
Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Skandal Ypg Yorumu: Kürtlere Garanti Verdik
Abd'de Suriye Krizi: Çekiliyormuşuz, Haberimiz Yok
Üçüzlerden Bir O Kalmıştı! 5 Yaşındaki Umut Efe De Irmakta Boğuldu
Gözler Münbiç'teyken Trump'tan Flaş Suriye Çıkışı: Çekileceğiz
Mit Balkanlar'da Dev Operasyon Yaptı, Erdoğan Liderleri Aradı
Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti
Rusya, Abd Konsolosluğunu Kapatma Kararı Aldı
Film Gibi Kovalamaca! Polisten Kaçarken 9 Kişiyi Yaraladı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı
Hocasının Odasında İntihar Etmişti! Alara'dan Acı Haber Geldi
Tosun'un Tavukları İhaleyle Satıldı!
Büyük Gurur! Cüneyt Çakır Dünya Kupasına Gidiyor
Turkcell, Yemek Kartı Şirketi Kuracak
Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
Münbiç'te Skandal Görüntüler! Ypg'liler Güpegündüz Yol Kesti
Son Dakika! Hakkari'de Yaralanan Mehmetçik 5 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti
İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan skandal YPG yorumu: Kürtlere garanti verdik

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN SKANDAL YPG YORUMU: KÜRTLERE GARANTİ VERDİK

Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı skandal açıklamalarda bulundu. Emmanuel Macron YPG ile ilgili konuşurken "Kürtlere destek garantisi ve sözü verdik" dedi.

Tarih : 29 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Skandal Ypg Yorumu: Kürtlere Garanti Verdik(7/10)3

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik. Suriye Demokratik Güçleri ve Türkiye arasında arabulucuk rolü üstlenmek istiyoruz" dedi.

Bu sözlerin, ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'den çekilmeyi düşünüyoruz" açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Cumhurbaşkanı  Ndan  Skandal  Ypg  Yorumu  Kürtlere  Garanti  Verdik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER