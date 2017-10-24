FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, BARZANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ, DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI
Barzani'yi arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erbil ile Bağdat yönetimi arasındaki gerilimden endişe duyduğunu iletti ve çözüm için diyalog çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi telefonla arayarak, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için diyalog çağrısı yaptığı belirtildi.
ERBİL-BAĞDAT KRİZİ İÇİN DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Macron görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. Herhangi bir çatışma çıkmaması için her iki tarafın da bulundukları durumu gözden geçirmesini isteyen Macron, sorunların çözümü için en iyi yolun diyalog ve müzakere olduğunu ifade etti.
BARZANİ, IRAK'LA YAŞANAN SON OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİBarzani ise Macron'a IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında meydana gelen son olaylar hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın iki taraf arasındaki sorunların diyalogla çözümü konusunda çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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