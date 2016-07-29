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fransa: camilere dışarıdan mali yardım yasaklanmalı

FRANSA: CAMİLERE DIŞARIDAN MALİ YARDIM YASAKLANMALI

Fransız imamların ülek içinde eğitim almasını isteyen Başbakan Valls, rahibi öldüren IŞİD'lilerden birinin elektronik kelepçeyle serbest bırakılmasının başarısızlık olduğunu kabul etti.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 16:56
Puan Ver : Fransa: Camilere Dışarıdan Mali Yardım Yasaklanmalı(5/10)5


Fransa Başbakanı Manuel Valls, ülkenin 'İslam'la yeni bir ilişki kurması gerektiğini' söyledi ve Fransa'daki camilere dışarıdan mali yardımın geçici bir süreliğine yasaklanmasını da değerlendirebileceğini ifade etti.



Le Monde gazetesinin sorularını yanıtlayan Valls ayrıca, Fransız imamların ülke dışında değil, Fransa'da eğitim almaları çağrısında bulundu. Başbakan Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ülkede son 18 ayda Fransa'da yaşanan üç IŞİD bağlantılı saldırıyı engelleyemedikleri için eleştiriliyordu.



Gazeteye verdiği röportajda Valls, ülkenin kuzeyindeki Rouen kenti yakınlarında hafta başı rahip Jacques Hames'i öldüren saldırganlardan birinin elektronik kelepçeyle serbest bırakılmasının da kendileri açısından bir 'başarısızlık' olduğunu kabul etti.








Etiketler: Fransa  Camilere  Dışarıdan  Mali  Yardım  Yasaklanmalı    haber

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