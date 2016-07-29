

Fransa Başbakanı Manuel Valls, ülkenin 'İslam'la yeni bir ilişki kurması gerektiğini' söyledi ve Fransa'daki camilere dışarıdan mali yardımın geçici bir süreliğine yasaklanmasını da değerlendirebileceğini ifade etti.







Le Monde gazetesinin sorularını yanıtlayan Valls ayrıca, Fransız imamların ülke dışında değil, Fransa'da eğitim almaları çağrısında bulundu. Başbakan Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ülkede son 18 ayda Fransa'da yaşanan üç IŞİD bağlantılı saldırıyı engelleyemedikleri için eleştiriliyordu.







Gazeteye verdiği röportajda Valls, ülkenin kuzeyindeki Rouen kenti yakınlarında hafta başı rahip Jacques Hames'i öldüren saldırganlardan birinin elektronik kelepçeyle serbest bırakılmasının da kendileri açısından bir 'başarısızlık' olduğunu kabul etti.