Galatasaray Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba için Fransız kulübü Saint-Etienne'e 2 milyon euro önerdi.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Saint-Etienne ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Florentin Pogba için Galatasaray'ın devreye girdi.

GALATASARAY'DAN POGBA'YA 2 MİLYON EURO

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Saint-Etienne'e 2 milyon euro teklif etti.

Saint-Etienne'in, sezon sonu bedavaya takımdan ayrılacak olan Florentin Pogba için Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ileri sürüldü.

MARSİLYA VE BORDEAUX DEVREDE

27 yaşındaki stoperin gidebileceği takımlar arasında Marsilya ve Bordeaux ekipleri de gösterildi.

Saint-Etienne'de 2013'ten beri forma giyen Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin, bu sezon 5 maçta sahaya çıktı ve 321 dakika süre aldı.

Kaynak: haberinburada