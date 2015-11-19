

Başbakan Valls, Fransa'nın terör örgütlerinin kimyasal ya da biyolojik saldırılarının hedefi olabileceği uyarısında bulundu.







Reuters'ın haberine göre; Valls bugün Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Hiçbir şeyi ihtimal dışında bırakmamalıyız. Bunu bütün önlemleri alarak söylüyorum. Fakat biliyoruz ve aklımızda tutuyoruz ki kimyasal silah veya bakteri silahı kullanılması riski de var" dedi.







"Yeni olan, eylem şekilleri; saldırı ve öldürme şekilleri, sürekli değişim geçiriyor" diyen Valls, şunları söyledi: "Emirleri verenlerin öldürücü tahayyülünün sınırı yok. Saldırı tüfekleri, kafa kesmeler, intihar bombacıları, bıçaklar ya da bunların hepsi."







Başbakan Valls, genel güvenliği tesis etmenin bir yolu olarak havayolu yolcuları hakkında bilgi paylaşımı konusunda önlem almaları için Avrupa'ya da çağrıda bulundu.