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Fransa Başbakanı Açıkladı: OHAL Kasım'da Kalkacak

FRANSA BAŞBAKANI AÇIKLADI: OHAL KASIM'DA KALKACAK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Kasım 2015'ten beri devam eden OHAL'in 1 Kasım 2017 kalkmasını hedeflediklerini söyledi.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Fransa Başbakanı Açıkladı: Ohal Kasım'da Kalkacak(7/10)3

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 1 Kasım 2017 tarihinde OHAL'den çıkılmasını hedeflediklerini açıkladı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, aracını askerlerin üzerine sürerek 6 askeri yaralayan saldırganı yakalayan güvenlik güçlerini tebrik ettikten sonra OHAL'den çıkış hakkında bilgi verdi.

OHAL'İN GEÇİS SÜRESİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

1 Kasım 2017 tarihinde OHAL'den çıkılmasını hedeflediklerini açıklayan Başbakan, "Çok uzun süredir OHAL altında yaşıyoruz, ilk saldırı tarihi olan Kasım 2015'ten beri devam ediyor" dedi. Philippe, OHAL'in sadece bir geçiş süreci olması gerektiğini ifade etti.

"TEHDİT BÜYÜK VE DAİMİ"

OHAL'den çıktıktan sonra da Fransa'nın güvenliğini sağlamak üzere güvenlik için ve terörizmle mücadele yasa tasarıları sunacaklarını belirten Başbakan Philippe, hukuk devleti çerçevesinde Fransızların güvenliğini sağlamaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Daimi olarak güvenlik için alarmda olmalarının gerektiğini açıklayan Philippe,"Tehdit büyük ve daimi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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