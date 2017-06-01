FRANSA AFGANİSTAN İÇİN EYFEL KULESİ'Nİ KARARTTI
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı için Fransa'daki Eyfel Kulesi akşam saatlerinde ışıklarını söndürdü.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunana Eyfel Kulesi dün gece Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı sonrası karartıldı.
Saldırıda ölen 90 kişi ve yaralanan yüzlerce insanı anmak için Eyfel Kulesi'nin ışıkları kapatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta 42 kişinin öldüğü saldırı sonrası Fransa tine ölenleri onuruna için Eyfel Kulesi'ni karatmıştı.
kaynak:milliyet
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