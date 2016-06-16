

Fransa, cumartesi günü oynanan Rusya-İngiltere maçı öncesi ve sonrasında olay çıkardıkları belirlenen 20 Rus taraftarı daha sınır dışı ediyor.







Euro 2016'ya ev sahipliği yapan Fransa, geçtiğimiz hafta Marsilya'da oynanan Rusya-İngiltere arasındaki maç öncesi ve sonrası yaşanan çatışmaların ardından olaylara karışan taraftarları sınır dışı etmeye devam ediyor. Fransız yetkililer, olaylara karıştığı belirlenen aralarında Rus Taraftar Derneği'nin Başkanı Alexander Shprygin'in de bulunduğu 20 kişiyi sınır dışı ediyor. Yetkililer, Rus taraftarların Salı günü Rusya-Slovakya maçını izlemek üzere Marsilya'dan Lille kentine gittikleri sırada göz altına alındıklarını bildirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada ise, Shprygin ve 19 kişinin sınır dışı merkezine getirildiği ve önümüzdeki 5 gün içinde ülkelerine gönderileceği bildirildi. Rus taraftarların, güvenlik nedenleri ile sınır dışı edildiği belirtilirken Rus taraftarların potansiyel tehdit olduğu kaydedildi. Derneğin, sınır dışı etme kararını temyize götüreceği öğrenildi. Aşırı sağcı Başkan Shprygin'in Kremlin tarafından da desteklendiği ve Nazi selamı verdiği sırada fotoğrafının çekildiği belirtiliyor.