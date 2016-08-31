Şüpheli bir şahsın güvenliği aşması nedeniyle Avrupa'nın en önemli havaalanlarından biri olan Frankfurt Havaalanı tahliye edildi. Yapılan anonslarda, yolcuların acilen terminal binasını terk etmesi istendi.



Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havaalanı'nda şüpheli bir şahıs, arama bitmeden güvenlik kontrolünden geçti ve insanların içine karıştı. Polis, önlem olarak havalimanını boşalttı.







Olay üzerine, havalanında yolcuların acilen terminalden ayrılması için anons yapıldığı duyuldu.







Bazı terminallerdeki yolcular, tekrar güvenlik kontrolünden geçirilecek.







Havalimanı sözcüsünün yaptığı açıklamada, iniş ve kalkışların ertelendiği, hava trafiğinin normale döneceği zamanın henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.