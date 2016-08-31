O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

frankfurt havalimanı boşaltıldı

FRANKFURT HAVALİMANI BOŞALTILDI

Şüpheli bir şahsın güvenliği aşması nedeniyle Avrupa'nın en önemli havaalanlarından biri olan Frankfurt Havaalanı tahliye edildi. Yapılan anonslarda, yolcuların acilen terminal binasını terk etmesi istendi.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:21
Puan Ver : Frankfurt Havalimanı Boşaltıldı(0/10)


Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havaalanı'nda şüpheli bir şahıs, arama bitmeden güvenlik kontrolünden geçti ve insanların içine karıştı. Polis, önlem olarak havalimanını boşalttı.



Olay üzerine, havalanında yolcuların acilen terminalden ayrılması için anons yapıldığı duyuldu.



Bazı terminallerdeki yolcular, tekrar güvenlik kontrolünden geçirilecek.



Havalimanı sözcüsünün yaptığı açıklamada, iniş ve kalkışların ertelendiği, hava trafiğinin normale döneceği zamanın henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.






Etiketler: Frankfurt  Havalimanı  Boşaltıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER