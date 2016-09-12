FRANÇOİS HOLLANDE'NİN KIZI DOLANDIRILDI
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dolandırılma şoku yaşıyor. Kızı ev ararken dolandırılan Hollande konunun medyaya yansımasına da engel olamadı.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dolandırılma şoku yaşıyor. Kızı ev ararken dolandırılan Hollande konunun medyaya yansımasına da engel olamadı.
Fransa'da yayın yapan Closer dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile eski eşi Ekoloji Bakanı Segolene Royal'in 24 yaşında olan kızı Flora Hollande'ın, önceki gün internetten ev ararken dolandırıldığını yazdı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar