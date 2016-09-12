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françois hollande'nin kızı dolandırıldı

FRANÇOİS HOLLANDE'NİN KIZI DOLANDIRILDI

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dolandırılma şoku yaşıyor. Kızı ev ararken dolandırılan Hollande konunun medyaya yansımasına da engel olamadı.

Tarih : 12 Eylül 2016, 15:08
Puan Ver : François Hollande'nin Kızı Dolandırıldı(7/10)5


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dolandırılma şoku yaşıyor. Kızı ev ararken dolandırılan Hollande konunun medyaya yansımasına da engel olamadı.



Fransa'da yayın yapan Closer dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile eski eşi Ekoloji Bakanı Segolene Royal'in 24 yaşında olan kızı Flora Hollande'ın, önceki gün internetten ev ararken dolandırıldığını yazdı.








Etiketler: François  Hollande  Nin  Kızı  Dolandırıldı    haber

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