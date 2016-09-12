Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dolandırılma şoku yaşıyor. Kızı ev ararken dolandırılan Hollande konunun medyaya yansımasına da engel olamadı.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dolandırılma şoku yaşıyor. Kızı ev ararken dolandırılan Hollande konunun medyaya yansımasına da engel olamadı.







Fransa'da yayın yapan Closer dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile eski eşi Ekoloji Bakanı Segolene Royal'in 24 yaşında olan kızı Flora Hollande'ın, önceki gün internetten ev ararken dolandırıldığını yazdı.