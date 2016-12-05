

Apple'ın Tayvan asıllı stratejik ortağı Foxconn hakkında, son derece enteresan bir iddia ortaya atıldı. Foxconn çalışanları, iPhone modellerini piyasaya çıkmadan çalmakla suçlanıyor.



İsmini açıklamaktan itina ile kaçınan bir üst düzey şirket yöneticisi, Büyük Elma ile birlikte hareket ettikleri son on yıl içerisinde, 5700 iPhone'un, izinleri olmaksızın bazı çalışanlar tarafından eve götürüldüğünü iddia etti. Söz konusu 5700 Apple iPhone'un ticari değeri ise 1.5 milyon doların üstünde olarak belirlendi.



Uzak Doğulu bilişim sitesi AsiaOne'agöre bu telefonların büyük çoğunluğunu, iPhone 5 ve iPhone 5S oluşturuyor. Yine sitenin iddiasına göre bahsi geçen cihazlar Foxconn Shenzhen yerleşkesinden çalınmış. Bilişim dergisi, bu konuda sadece kendi istihbaratını değil, ismi açıklanmayan Foxconn yöneticisini de kaynak gösteriyor.



Foxconn için Çerez Parası!



Ancak olayda çok ince teknik detaylar da mevcut. 5700 akıllı ezici çoğunluğu; her halükarda satışta değil, test aşamasında kullanılacaktı. Yani, bu eylemler iki firmaya da önemli “maddi” zararlar vermedi. Yine de, Apple iPhone modellerinin satıştan önce, Uzak Doğu piyasasına düşmesi, şirket imajı için zarar oluşturmuş olabilir.



1974 yılında Tayvan'ın New Tapai şehrinde kurulan şirket; sadece Apple için değil Kindle, Nintendo 3DS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Nokia, Wii U ve BlackBerry için de üretim gerçekleştiriyor. Hatta, dev firmanın geçtiğimiz dönemdeki net karı 4 milyar doların üstünde şekillenmiş.



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