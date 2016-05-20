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foxconn iphone 7 üretimi için işçi alımlarına başladı!

FOXCONN İPHONE 7 ÜRETİMİ İÇİN İŞÇİ ALIMLARINA BAŞLADI!

Genellikle çalışma koşullarının zorluğu gibi konularla gündeme gelen Foxconn bu sefer işçi alım ilanlarıyla dikkat çekti. Üretim tesisinde ciddi bir hareketlilik var.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:39
Puan Ver : Foxconn İphone 7 Üretimi İçin İşçi Alımlarına Başladı!(8/10)7


Genellikle çalışma koşullarının zorluğu gibi konularla gündeme gelen Foxconn bu sefer işçi alım ilanlarıyla dikkat çekti. Üretim tesisinde ciddi bir hareketlilik var.



Apple'ın uzun süredir üretim merkezi olarak kullandığı Foxconn ve Pegatron tesisleri, neredeyse tüm Apple ürünlerini üretiyor. Bu tesisler, çoğu zaman çalışma koşullarıyla gündeme geliyor ve işçi krizleri ile karşımıza çıkıyor. Ancak bu sefer tesis kapasitesini artırıyor.



Foxconn iPhone 7'ye hazırlanıyor!



Dikkat çeken işçi ilanlarında “iPhone 7 üretimi için işçi alınacaktır.” Yazmıyor ancak firmanın çok sayıda yeni çalışana ihtiyaç duyması, büyük bir üretim öncesi hazırlığa benziyor.



iPhone 7 henüz hazır değil. Cihazın Eylül-Ekim aylarında satışa çıkması bekleniyor. Ancak bir hareketlilik olduğu ortada. Bu noktada akla direkt olarak Apple geliyor. Benzer hareketliliğin Pegatron'da da görülmesi şüpheleri iyice artırıyor. Çalışanların üretime başlamadan önce ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler de düşünüldüğünde aslında zamanlama pek mantıksız durmuyor.



Tayvan merkezli haberin gerekçesi ise sıradaki iPhone modelinin şimdiye kadar üretilmiş en karmaşık iPhone olacağı düşüncesine dayanıyor. Kablosuz şarj teknolojisi, hızlı şarj özelliği, çift arka kamera ve birden fazla iPhone versiyonu gibi beklenen detaylar düşünüldüğünde bu mantıklı bir gerekçe sayılabilir.



iPhone 7 modeline ilişkin henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Ancak iddialar yavaş yavaş birbirlerine yaklaşmaya başladı. Bu da telefonun ana hatlarıyla hazır olduğunun habercisi demek oluyor. Sizce iPhone 7'de hangi özellikler olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.



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Etiketler: Foxconn  İphone  7  Üretimi  İçin  İşçi  Alımlarına  Başladı    haber

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