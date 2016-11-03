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foxconn, apple için kablosuz şarj aksesuarı üretiyor!

FOXCONN, APPLE İÇİN KABLOSUZ ŞARJ AKSESUARI ÜRETİYOR!

Apple'ın Çin'deki en büyük stratejik ortaklarından Foxconn, şirketin yeni nesil akıllı cihazları için yeni nesil kablosuz şarj sistemi üstünde çalışıyor.

Tarih : 03 Kasım 2016, 09:13
Puan Ver : Foxconn, Apple İçin Kablosuz Şarj Aksesuarı Üretiyor!(7/10)8


Apple'ın Çin'deki en büyük stratejik ortaklarından Foxconn, şirketin yeni nesil akıllı cihazları için yeni nesil kablosuz şarj sistemi üstünde çalışıyor.



 



Büyük Elma'nın bir numaralı parça üreticisi Foxconn, Nikkei isimli Çin Bilişim Dergisinin iddiasına göre, daha verimli ve daha hızlı bir kablosuz şarj sistemi üzerinde çalışıyor. Elbette söz konusu talep, bizzat Büyük Elma'nın kendisinden gelmiş durumda.



Söz konusu mimarinin, iPhone 8 akıllı telefon telefonlarda kullanılması kuvvetle muhtemel. Nikkei'nin iddiası, Apple'ın Foxconn'a talimar verip, daha hızlı çalışmalarını istediği yönünde.



Siz Yine de Temkinli Olun!



Bilindiği gibi Kablosuz Şarj Özelliği, pek çok Android temelli akıllı telefonda halihazırda mevcut. Apple, Android'in kendisine karşı bu tür bir avantaja sahip olmasının önüne geçmek için uzun süredir çalışma yürütüyordu. Yani 2017'nin ikinci yarısından itibaren, büyük ihtimalle yeni nesil kablosuz şarj sistemine, Büyük Elma cihazlarında rastlayacağız.



Şimdiden sızan dedikodulara göre iPhone 8, üç ayrı modelle satışa sunulacak. Bunlardan en popüleri ise 5.5 inçlik model olacak. Tüm iPhone 8'ler metal gövdeye sahip olacak ve üstün işçilik kalitesi ile üretilecek. iPhone 7'de sıkça eleştirilen kasasının kolayca çizilme problemi de ortadan kaldırılacak.



Tüm bu iddialara rağmen, biz okuyucularımıza kuşkucu davranmalarını tavsiye ediyoruz. Ne de olsa tüm iddialar doğru olduğu gibi, hepsi asılsız çıkabilir. Bilindiği üzere Apple, büyük sürprizleri ve ilginç yönlendirmeleri ile tanınan bir şirket.





 



Xbox One'a Hep Destek Tam Destek!








Etiketler: Foxconn  Apple  İçin  Kablosuz  Şarj  Aksesuarı  Üretiyor    haber

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