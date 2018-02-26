FOX TV'NİN YENİ DİZİSİ 'ADI: ZEHRA' İLK BÖLÜMÜNDEN REYTİNGLERDE HÜSRANA UĞRADI
FOX TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi 'Adı: Zehra' reyting yarışında ilk 3'e bile giremedi. Yeni dizi ilk bölümünde hüsrana uğradı.
FOX TV ekranlarının yeni dizisi Adı: Zehra ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, reytinglerde 8. sıraya yerleşerek büyük bir hüsrana uğradı.
SURVİVOR BİRİNCİ OLDU
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, reytinglerde birinci sıraya yerleşti. Reyting sıralamasında ikinci Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin olurken Survivor'ın özeti 3. oldu. Yeni dizi Adı: Zehra ise 8. sırada yer alabildi.
İşte reyting listesi:
Kaynak: haberinburada
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