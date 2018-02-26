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FOX TV'nin Yeni Dizisi 'Adı: Zehra' İlk Bölümünden Reytinglerde Hüsrana Uğradı

FOX TV'NİN YENİ DİZİSİ 'ADI: ZEHRA' İLK BÖLÜMÜNDEN REYTİNGLERDE HÜSRANA UĞRADI

FOX TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi 'Adı: Zehra' reyting yarışında ilk 3'e bile giremedi. Yeni dizi ilk bölümünde hüsrana uğradı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Fox Tv'nin Yeni Dizisi 'adı: Zehra' İlk Bölümünden Reytinglerde Hüsrana Uğradı(9/10)5

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Adı: Zehra ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, reytinglerde 8. sıraya yerleşerek büyük bir hüsrana uğradı.

SURVİVOR BİRİNCİ OLDU

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, reytinglerde birinci sıraya yerleşti. Reyting sıralamasında ikinci Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin olurken Survivor'ın özeti 3. oldu. Yeni dizi Adı: Zehra ise 8. sırada yer alabildi.

İşte reyting listesi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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