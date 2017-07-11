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Fotoğraflarla DEAŞ Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım

FOTOĞRAFLARLA DEAŞ SONRASI MUSUL: BİR YANDA SEVİNÇ, BİR YANDA YIKIM

Bir yanda Irak ordusu ve halkı, Musul'un kurtarılmasını kutlarken, diğer yanda ise yoğun çatışmaların sonucunda ortaya çıkan enkaz kaldırılmaya çalışılıyor.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:38
Puan Ver : Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım(8/10)4

Irak ordusunun Irak Şam İslam Devleti'nin (DEAŞ) elinden alarak zafer ilan ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, geriye yoğun bir duman kokusu ve üzerini ince beyaz bir tozun kapladığı enkaz yığını kalmış.

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Kaynak: haberinburada



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