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Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İşte Afrin'e Yaklaşan Ypg Konvoyunun Sonu
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FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI! İŞTE AFRİN'E YAKLAŞAN YPG KONVOYUNUN SONU


Fotoğrafları ortaya çıktı! İşte Afrin'e yaklaşan YPG konvoyunun sonu
Tarih : 23 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İşte Afrin'e Yaklaşan Ypg Konvoyunun Sonu(8/10)4

Afrin'e yaklaşan 40 araçlık YPG konvoyu, fırlatılan roketlerle havaya uçuruldu. İmha edilen konvoyun gündüz çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Konvoyda ölenler arasında bir rejim milisi de var.

TSK, KONVOYUN VURULDUĞUNU DUYURDU

Genelkurmay Başkanlığı, gece yarısı 00.45'de Afrin'e giden bir terör konvoyunun vurulduğunu duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, 30-40 araçtan oluşan konvoyda çok sayıda terörist ve silah bulunuyordu. Konvoyun hedef alındığı yer, Afrin'in güneydoğusundaki Ziyare kontrol noktası.

KENTE 15 KM KALA ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ

Kente 15 kilometre mesafede gerçekleşen operasyon sonrasında terör konvoyu ateş topuna döndü. Genelkurmay Başkanlığı, karadan konvoya ateşlenen roketlerin fotoğraflarını servis etti.

YOUTUBE GÖRÜNTÜLERİ ÖNCE SİLDİ SONRA YAYINLADI

YouTube üzerinden paylaşılan konvoyun vurulma görüntüleri ise sosyal medya tarafından silindi. Bunun üzerine Twitter hesabından görüntüler bir kez daha yayınlandı.

Yerel kaynaklar, imha edilen konvoydan çok sayıda fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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