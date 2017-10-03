Amerikalı dalgıç ve su altı fotoğrafçısı kadın, tesadüfen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçakları buldu.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DALMIŞTI UMMADIĞI BİR ŞEY BULDU

15 yaşında dalgıçlığa başlayan Brandi Mueller, kısa sürede su altı fotoğrafçısı oldu. Bir gün yine fotoğraf çekmek için dalarken bir şeyler buldu.

ÖNCE GEMİ ZANNETTİ

Bulduğu şeyi önce batmış bir gemi sandı. Ancak daha derine daldıkça bunun bir gemi değil, uçak olduğunu gördü. Mueller herhangi bir iskelet veya ölü beden bulamadı. Uçakların içinde herhangi bir kıyafet ya da benzer bir şey de yoktu.

Uçaktaki her şeyin deniz koşullarında yok olmuş olma ihtimali çok yüksekti. Ancak uçak ile ilgili tuhaf olan şey hiç bozulmamış bir formda denizin dibinde duruyor olmasıydı.

DALMAYA DEVAM ETTİKÇE UÇAK SAYISI DA ARTTI

Mueller keşfetmeye devam ettikçe neredeyse 100'ü aşkın uçak kalıntısı daha buldu. Tüm çabalarına rağmen konuyla ilgili bölgeden herhangi bir bilgi alamadı.

78 YIL ÖNCESİNE AİTLER

En sonunda uçakların 2. Dünya Savaşında Japonlar tarafından düşürülen Amerikan uçakları olduğunu anladı. Uçakların yanısıra, buldozerler, traktörler ve daha fazlasını da buldu.

Bulunan uçaklara ait diğer fotoğraflar ise şöyle;

Kaynak: haberinburada