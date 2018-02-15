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Fotoğraf az önce geldi! Teröristlerin İHA'sı düşürüldü

FOTOĞRAF AZ ÖNCE GELDİ! TERÖRİSTLERİN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde teröristlerin uçurduğu insansız hava aracı, ÖSO birlikleri tarafından imha edildi.

Tarih : 15 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : Fotoğraf Az Önce Geldi! Teröristlerin İha'sı Düşürüldü(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 27. gününde, cephede sıcak gelişmeler var.

Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde çatışmalar sürerken, YPG'li teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı düşürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır makineli silahlarla vurulan hava aracı arazide bulunuyor.

DURAKLI KÖYÜ ALINDI

TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin kuzeyi Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü bu sabah ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.

55 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 37'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 55 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

DİVAN'DA SICAK ÇATIŞMAYA GİRİLDİ

Batı cephesinde ise Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO güçleri, Cinderes'e ilerliyor. Yerel kaynaklar, Atme yakınlarındaki Divan köyünde YPG'lilerle sıcak çatışmaya girildiğini aktarıyor.

Söz konusu köy, Hatay Reyhanlı'nın hemen karşısında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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