Fossil, Avrupa merkezli bir firma ile geliştireceği yeni akıllı saat modelleri, gördüğümüz pek çok akıllı saati yaya bırakacak şıklığıyla öne çıkıyor.



Fossil, Avrupa merkezli bir firma ile geliştireceği yeni akıllı saat modelleri, gördüğümüz pek çok akıllı saati yaya bırakacak şıklığıyla öne çıkıyor.



İsviçreli saatler kadar tanıdık olmasa da, 1984 yılında Amerika'nın Teksas eyaletinde kurulan Fossil Group, kayda değer ticari başarılara imza attı. Öyle ki Fossil; Relic, Abacus, Michele Watch & Now Coach NY, Skagen ve Zodiac Watches markalarından oluşan bir zincir kurmayı başardı. Şirket, buna ek olarak dünyanın en büyükleri Adidas, Emporio Armani, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Marc by Marc Jacobs, Burberry, DKNY, Diesel ve Armani Exchange için de saat üretimi gerçekleştiriyor.



Amerikalı şirketin, Avrupa'daki elit kolu, Danimarkalı Skagen, Connected adıyla akıllı saat üretimine başladı. Android ve Windows Phone temelli cihazlarla uyum içerisinde çalışacak Skagen modelleri; Apple, Samsung, LG ve Motorola gibi saf teknoloji ürünlerinden çok daha farklı ve klasik bir tasarıma sahip. İlk bakışta klasik saatlerden ayırt edilmesi mümkün olmayan Skagen Connected SmartWatch ailesi; sağlıklı yaşam uygulamaları, e-posta ve kısa mesaj, Whatsapp ve Messenger mesaj hatırlatmaları ve müzik parçalarını kontrol edebilen arayüzü ile kullanıcılara, pek çok şey vaat ediyor.



Eylül ortasına kadar Batı Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacak akıllı saat modellerinin, başlangıç fiyatı 195 dolar olarak belirlenmiş. Bu rakam da, rakiplerine göre nispeten de olsa uygun olarak kabul edilebilir.



Skagen Connected akıllı saat ailesinde; çelik, deri ve silikon olmak üzere üç farklı saat kayışı opsiyonu bulunacak. Kayış tercihiniz, saat fiyatlarını 10 ile 20 dolar arasında etkileyecek.



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