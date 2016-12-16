Forza Horizon 3 için ilk genişleme paketi çıktı. Peki paketin içerikleri ne? Oyun hangi platformlarda? Detaylar haberimizde.



Forza Horizon 3 için ilk genişleme paketi çıktı. Peki paketin içerikleri ne? Oyun hangi platformlarda? Detaylar haberimizde.



Forza Horizon 3, 27 Eylül 2016 tarihinde Windows 10 ve Xbox One platformlarına çıkmıştı. Güzel mekanlarıyla dikkat çeken oyun, oldukça beğenilmişti. Bugün ise Forza Horizon 3 için Blizzard Mountain isimli genişleme paketi piyasaya sürüldü.







Genişleme paketinin içerikleri



Paket oyunun kış temasını öne çıkarıyor. 50 yeni olay ve mücadele, yeni yarış tipleri, 500 Gamescore değerinde 28 tane yeni başarım ve yeni araçlar içeriyor. İşte Blizzard Mountain araç listesi



2016 Ford GYMKHANA 9 Focus RS RX



1965 Ford F-100 Flareside Abatti Racing Trophy Truck



1975 Lancia Stratos HF Group 4



1985 Lancia Delta S4 Group B



2016 Nissan Titan Warrior Concept



2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck



2016 Subaru #199 WRX STI VT15r Rally Car







Peki, oyunun sistem gereksinimleri?



Minimum Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 10



İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz ya da FX-8350



RAM: 6 GB



Gerekli Boş Harddisk Alanı: 55 GB



Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da Radeon R7 260X v3



DirectX: DX 12



Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Win 10



İşlemci: Core i5-4690 3.5GHz ya da FX-8350



RAM: 16 GB



Gerekli Boş Harddisk Alanı: 55 GB



Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB ya da Radeon R9 390 ve ya daha üst bir model



DirectX: DX 12







Blizzard Mountain genişleme paketi ₺56,25 fiyatı ile piyasaya sürüldü. Ek olarak Expansion pass de bulunuyor. Oyuna yeni bir genişleme paketi geleceği ama tarihinin belli olmadığı da söyleniyor.



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