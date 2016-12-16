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forza horizon 3'ün genişleme paketi çıktı

FORZA HORİZON 3'ÜN GENİŞLEME PAKETİ ÇIKTI

Forza Horizon 3 için ilk genişleme paketi çıktı. Peki paketin içerikleri ne? Oyun hangi platformlarda? Detaylar haberimizde.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Forza Horizon 3'ün Genişleme Paketi Çıktı(10/10)12


Forza Horizon 3 için ilk genişleme paketi çıktı. Peki paketin içerikleri ne? Oyun hangi platformlarda? Detaylar haberimizde.



Forza Horizon 3, 27 Eylül 2016 tarihinde Windows 10 ve Xbox One platformlarına çıkmıştı. Güzel mekanlarıyla dikkat çeken oyun, oldukça beğenilmişti. Bugün ise Forza Horizon 3 için Blizzard Mountain isimli genişleme paketi piyasaya sürüldü.



 



Genişleme paketinin içerikleri



Paket oyunun kış temasını öne çıkarıyor. 50 yeni olay ve mücadele, yeni yarış tipleri, 500 Gamescore değerinde 28 tane yeni başarım ve yeni araçlar içeriyor. İşte Blizzard Mountain araç listesi



2016 Ford GYMKHANA 9 Focus RS RX

1965 Ford F-100 Flareside Abatti Racing Trophy Truck

1975 Lancia Stratos HF Group 4

1985 Lancia Delta S4 Group B

2016 Nissan Titan Warrior Concept

2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck

2016 Subaru #199 WRX STI VT15r Rally Car



 



Peki, oyunun sistem gereksinimleri?



Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz ya da FX-8350

RAM: 6 GB

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 55 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da Radeon R7 260X v3

DirectX: DX 12



Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Win 10

İşlemci: Core i5-4690 3.5GHz ya da FX-8350

RAM: 16 GB

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 55 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB ya da Radeon R9 390 ve ya daha üst bir model

DirectX: DX 12



 



Blizzard Mountain genişleme paketi ₺56,25 fiyatı ile piyasaya sürüldü. Ek olarak Expansion pass de bulunuyor. Oyuna yeni bir genişleme paketi geleceği ama tarihinin belli olmadığı da söyleniyor.



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Etiketler: Forza  Horizon  3  Ün  Genişleme  Paketi  Çıktı    haber

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