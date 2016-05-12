

Michael Schumacher için yapılan harcamaların, efsane pilotun servetini yiyip bitirdiği bildirildi.



12 MİLYON EURO HARCANDI







Fransa'da geçirdiği kayak kazasının ardından uzun süre yaşam mücadelesi veren ve iki yılı aşkın süredir bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini geçiren eski Alman pilot için en az 12 milyon euroluk bir tedavi masrafı yapıldığı belirtildi.







VİLLA, ARABA, ÖZEL JET SATILIYOR







İsviçre'deki villalarında 15 kişilik sağlık ekibiyle tedavisi sürdürülen Schumacher için eşi Corina'nın haftalık 140 bin euro harcadığına dikkat çekildi. Bu masraflarla artık başa çıkmakta zorlanan Corina'nın bu yüzden, Oslo'daki evlerini, Dubai'deki villalarını, özel jetlerini ve Schumi'nin dünya şampiyonu olduğu Ferrari F2000 aracını satışa çıkardığı bildirildi.







SPONSORLAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI







Forbes dergisi tarafından vakti zamanıyla serveti 635 milyon euro olarak gösterilen Michael Schumacher'in sponsorlarından bir çoğunun da, efsane isimle olan anlaşmalarına son vermeye başladıkları vurgulandı. Geçirdiği kaza ve sağlık sorunlarına karşın iyileşme umuduyla desteklerini sürdüren şirketlerin, imaj haklarından geri dönüş alamamaları nedeniyle farklı bir tavır içine girmeye başladığının altı çizildi. Erlinyou isimli GPS Navigator şirketinin Schumacher'i terk eden en son sponsor olduğu belirtildi.



