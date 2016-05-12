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Formula 1'in unutulmaz ismi Schumacher 45 kiloya düştü

FORMULA 1'İN UNUTULMAZ İSMİ SCHUMACHER 45 KİLOYA DÜŞTÜ

2 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

Tarih : 12 Mayıs 2016, 12:13
Puan Ver : Formula 1'in Unutulmaz İsmi Schumacher 45 Kiloya Düştü(6/10)3


Michael Schumacher için yapılan harcamaların, efsane pilotun servetini yiyip bitirdiği bildirildi.

12 MİLYON EURO HARCANDI



Fransa'da geçirdiği kayak kazasının ardından uzun süre yaşam mücadelesi veren ve iki yılı aşkın süredir bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini geçiren eski Alman pilot için en az 12 milyon euroluk bir tedavi masrafı yapıldığı belirtildi.



VİLLA, ARABA, ÖZEL JET SATILIYOR



İsviçre'deki villalarında 15 kişilik sağlık ekibiyle tedavisi sürdürülen Schumacher için eşi Corina'nın haftalık 140 bin euro harcadığına dikkat çekildi. Bu masraflarla artık başa çıkmakta zorlanan Corina'nın bu yüzden, Oslo'daki evlerini, Dubai'deki villalarını, özel jetlerini ve Schumi'nin dünya şampiyonu olduğu Ferrari F2000 aracını satışa çıkardığı bildirildi.



SPONSORLAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI



Forbes dergisi tarafından vakti zamanıyla serveti 635 milyon euro olarak gösterilen Michael Schumacher'in sponsorlarından bir çoğunun da, efsane isimle olan anlaşmalarına son vermeye başladıkları vurgulandı. Geçirdiği kaza ve sağlık sorunlarına karşın iyileşme umuduyla desteklerini sürdüren şirketlerin, imaj haklarından geri dönüş alamamaları nedeniyle farklı bir tavır içine girmeye başladığının altı çizildi. Erlinyou isimli GPS Navigator şirketinin Schumacher'i terk eden en son sponsor olduğu belirtildi.

 








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