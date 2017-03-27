Yeni sezon başlamadan önce Formula 1 arabalarının 60 yıllık evrimi nasıl şekillenmiş, hangi yenilikler bu spora nasıl katkıda bulunmuş görmek ister misiniz?



Yeni sezon başlamadan önce Formula 1 arabalarının 60 yıllık evrimi nasıl şekillenmiş, hangi yenilikler bu spora nasıl katkıda bulunmuş görmek ister misiniz?



Motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'in yeni sezonu bu hafta sonu Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Grand Prix'le başlıyor. Dünyanın en iyi sürücüleri uzun maratonda en iyi olmak için riskli bir mücadeleye girişecekler. Formula 1 arabalarının 60 yıllık evrimi sayesinde heyecanın her zaman üst düzeyde tutulması hedefleniyor.



Her ne kadar motor sporlarının zirvesi olarak gösterilse de Formula 1'e son yıllarda ilginin biraz azaldığı da bir gerçek. Bu durumun farkında olan organizatörler de yeni getirdikleri kurallarla yarışları izleyiciler için daha eğlenceli hale getirecek, daha yoğun bir mücadelenin yaşanmasını sağlayacak kural değişikliklerine gittiler. Bu yıl getirilen yeni kurallarla özellikle araçların virajlarda daha hızlı gidebilmesi hedeflendi.



Aslına bakılırsa değişim Formula 1'in genlerine işlemiş bir olgu. F1'in yöneticileri hem güvenlik, hem de rekabeti artırmak için zaman içinde birçok kural değişikliği getirdi. Bu da, gelişen teknolojinin de eklenmesiyle otomobillerin zaman içinde evrim geçirmesine neden oldu. 1960'lı yıllarda kullanılan araçlarla günümüzdekiler arasında çok büyük farklar var.



Biz de Formula 1'in yeni sezonu öncesinde bu yarış araçlarının geçirdiği evrimi sizlere göstermek istedik. İşte karşınızda Formula 1 arabalarının 60 yıllık evrimi.



1950



Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonası resmi olarak ilk kez 1950 yılında düzenlendi. Motoru önde yer alan bu yarış araçları günümüzdekilerden çok farklıydı. İlk sezon Alfa Romeo'nun ezici üstünlüğüyle sonuçlandı.



1958



1950'lerin ortalarına gelindiğinde motor boyutları küçüldü, arka tarafa alındı ve takımlar turbo veya supercharger kullanmaya başladılar. 1958 yılında ise araçlarda standart yakıt kullanılması kararlaştırıldı. Daha önce alkol bazlı özel bir yakıt kullanılıyordu.



1968



Formula 1 arabalarının 60 yıllık evrimi sürecinde günümüzdekilere benzemeye bu yıl başlandı. 1968 yılı büyük aerodinamik parçaların özellikle de arka kanatların eklendiği yıl oldu. Ancak bu büyük kanatlar güvenlik nedeniyle yasaklandı çünkü 1968'de yarışlarda 5 sürücü hayatını kaybetmişti.



Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız