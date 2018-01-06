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FORMAYI GİYDİ, BEŞİKTAŞ'IN CEBİ DOLDU! İŞTE REKOR BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş, Cenk'in Everton'a satışını resmen borsaya bildirdi. Kartal, Everton'dan 22 milyon euro garanti para alacak. Bonuslarla birlikte bu değer maksimum 29 milyon euroyu bulacak.

Tarih : 06 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Formayı Giydi, Beşiktaş'ın Cebi Doldu! İşte Rekor Bonservis Bedeli(6/10)2

Beşiktaş Cenk Tosun'un Everton'a transferi konusunda anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş, 22 milyon euro garanti para ve bonuslar karşılığında oyuncuyu sattı. Cenk Tosun'un bütün bonus şartlarını karşılaması halinde Beşiktaş'ın kasasına maksimum 29 milyon euro girecek.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak

Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro,Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir.

AyrıcaCenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için15 gol atarsa 500.000 Avro

25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir"

CENK TOSUN VEDA ETTİ

Everton'a transfer olan Cenk Tosun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş Kulübü ve taraftarlarına veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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