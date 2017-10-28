FORMAYA HASRET KALAN ARDA'NIN KEYFİ YERİNDE
Bu sezon Barcelona'da hiçbir maçta oynamayan Arda Turan'ın takım içindeki rahat tavırları, İspanya medyası tarafından eleştirildi.
Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olan ancak kısa süre içerisinde büyük bir düşüşe geçen ve bu sezon hiçbir maçta kadroya dahi giremeyen Arda Turan, rahat tavırlarıyla İspanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.
MARCA GAZETESİ ELEŞTİRDİ
Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Arda Turan, İspanyol gazetesi Marca'nın eleştiri odağı oldu.
SÜREKLİ GÜLÜYOR
Marca'da yer alan haberde Arda'nın, Barcelona'da kadroya girememesine rağmen neşeli olduğu ve sürekli güldüğü ifadelerine yer verildi.
KENARDA KALMAYI DERT ETMEZ
Milli futbolcunun kadroda yer alma hedefinin olmadığı, kontratının sonuna kadar kenarda kalmayı dert etmeyeceğine vurgu yapıldı..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar