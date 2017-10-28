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Formaya hasret kalan Arda'nın keyfi yerinde

FORMAYA HASRET KALAN ARDA'NIN KEYFİ YERİNDE

Bu sezon Barcelona'da hiçbir maçta oynamayan Arda Turan'ın takım içindeki rahat tavırları, İspanya medyası tarafından eleştirildi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Formaya Hasret Kalan Arda'nın Keyfi Yerinde(10/10)6

Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olan ancak kısa süre içerisinde büyük bir düşüşe geçen ve bu sezon hiçbir maçta kadroya dahi giremeyen Arda Turan, rahat tavırlarıyla İspanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

MARCA GAZETESİ ELEŞTİRDİ

Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Arda Turan, İspanyol gazetesi Marca'nın eleştiri odağı oldu.

SÜREKLİ GÜLÜYOR

Marca'da yer alan haberde Arda'nın, Barcelona'da kadroya girememesine rağmen neşeli olduğu ve sürekli güldüğü ifadelerine yer verildi.

KENARDA KALMAYI DERT ETMEZ

Milli futbolcunun kadroda yer alma hedefinin olmadığı, kontratının sonuna kadar kenarda kalmayı dert etmeyeceğine vurgu yapıldı..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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