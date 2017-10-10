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Formaliteden Boşandılar Sözlerine Hande Bermek'ten İlk Kez Yanıt Geldi
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Formaliteden Boşandılar Sözlerine Hande Bermek'ten İlk Kez Yanıt Geldi

FORMALİTEDEN BOŞANDILAR SÖZLERİNE HANDE BERMEK'TEN İLK KEZ YANIT GELDİ

"Murat Başoğlu ile formaliteden boşandılar." sözlerine Hande Bermek'in avukatı, "Hande Hanım tarifsiz bir acı içinde" diyerek ilk kez cevap verdi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Formaliteden Boşandılar Sözlerine Hande Bermek'ten İlk Kez Yanıt Geldi(9/10)5

Murat Başoğlu'nun yeğeniyle yaşadığı skandal ilişkinin ardından eşi Hande Bermek ile boşanmasına rağmen birlikte görülmesi büyük yankı uyandırmıştı. Hande Bermek'in avukatı formaliteden boşandılar iddialarına "Hande Hanım tarifsiz bir acı içinde." diyerek cevap verdi.

"HANDE BERMEK ŞOKTA VE TARİFSİZ BİR ACI İÇİNDE"

Yaşadığı skandal ilişkiyle gündeme gelen Murat Başoğlu ile eski eşi Hande Bermek'in 'Formalite icabı boşandılar' iddiasına avukat Aslı Hatemi'den şöyle yanıt verdi: "Boşanır boşanmaz evleri ayırdılar. Hande Bermek başına gelenler karşısında şokta, tarifsiz bir acı içinde" Müvekkilim Hande Bermek ile Murat Başoğlu boşanır boşanmaz evlerini ayırdılar. Murat Başoğlu eski eşinin evine çocuğuyla vakit geçirmek için gidiyor. Oğullarının her türlü menfaati ve sağlığı için bir araya gelmeye devam edecekler."

AVUKAT: HANDE BERMEK BAŞINA GELENLERE HALA İNANAMIYOR

Avukat Aslı Hatemi sözlerine şöyle devam etti: "Bunun yanı sıra Murat Başoğlu'nun boşanmaya müteakip protokol gereği yerine getirmesi gereken hukuki işlemleri devam ediyor. İstanbul'daki evin tapusunu ve arabanın ruhsatını eski eşine devredecek. Yaşanan süreç Hande Bermek için hiç de kolay değil. Henüz yaşadığı travmayı üzerinden atamadı. Başına gelenlere hala inanamıyor, şokta. Tarifsiz bir acı içersinde. Bu süreçte tüm kamuoyundan anlayış bekliyoruz."

(Kaynak: Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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