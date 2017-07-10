FORMA NUMARASI İÇİN DÜNYACA ÜNLÜ FORVETİ ARADI: İZİN VAR MI
Manchester United'ın yeni golcüsü Romelu Lukaku, eski Manchester United'lı Zlatan İbrahimoviç'ten 9 numarayı giyebilmek için izin istedi.
Manchester United'ın Everton'dan transfer ettiği yeni golcüsü Romelu Lukaku, forma numarasını almak için Ibrahimovic'ten izin aldığını belirtti.
"GİYMEME İZİN VERDİ"
85 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan Belçikalı forvet, "Her zaman giyeceğim forma öncesi anneme sorarım. Önceden 10 numaralı formayı giyerdim. Çünkü annem 10. ayın 10. gününde doğmuş. O yüzden ben de 10 numara giyerdim. Bu sefer 9 numaralı formayı istedim çünkü ben bir forvetim. Forvetler 9 numara giyer. Ben de Zlatan Ibrahimovic'ten izin istedim. Teşekkür ederim ki 9 numaralı formayı giymeme izin verdi" şeklinde konuştu.
Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, Radamel Falcao, Dimitar Berbatov, Louis Saha ve Andy Cole'un ardından Manchester United'ın 9 numaralı forveti oldu.
Kaynak: haberinburada
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