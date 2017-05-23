FORD'UN CEO'SU DEĞİŞTİ
ABD'li otomotiv devi Ford, başkan ve üst yöneticisinin (CEO) değiştirildiğini duyurdu.
Ford'dan yapılan açıklamada, 28 yıldır şirkette çalışan ve son 3 yıldır firmanın başkanlık ve CEO'luk görevlerini sürdüren Mark Fields'in emekliliğe ayrılmayı seçtiği belirtildi.
Açıklamada, Fields'in yerine, Ford'un yeni başkanı ve CEO'su olarak Jim Hackett'ın görev almaya başladığı bildirildi.
Hackett, ABD'de ofis mobilyaları şirketi Steelcase'de 20 yıl görev aldıktan sonra bu firmanın CEO'luk görevinden 2014'te emekli olmuş ve geçen yıl Ford'un sürücüsüz araç teknolojisi bölümünün başına getirilmişti.
Uzmanlar, Ford'un sürücüsüz araç teknolojisi alanında diğer otomotiv ve teknoloji şirketlerine göre geri kaldığını belirterek, Fields'in 3 yıllık CEO'luk döneminde Ford'un hisselerinin yüzde 40'a yakın değer kaybettiğini ifade ediyor.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar