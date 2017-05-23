

Ford'dan yapılan açıklamada, 28 yıldır şirkette çalışan ve son 3 yıldır firmanın başkanlık ve CEO'luk görevlerini sürdüren Mark Fields'in emekliliğe ayrılmayı seçtiği belirtildi.



Açıklamada, Fields'in yerine, Ford'un yeni başkanı ve CEO'su olarak Jim Hackett'ın görev almaya başladığı bildirildi.



Hackett, ABD'de ofis mobilyaları şirketi Steelcase'de 20 yıl görev aldıktan sonra bu firmanın CEO'luk görevinden 2014'te emekli olmuş ve geçen yıl Ford'un sürücüsüz araç teknolojisi bölümünün başına getirilmişti.



Uzmanlar, Ford'un sürücüsüz araç teknolojisi alanında diğer otomotiv ve teknoloji şirketlerine göre geri kaldığını belirterek, Fields'in 3 yıllık CEO'luk döneminde Ford'un hisselerinin yüzde 40'a yakın değer kaybettiğini ifade ediyor.







kaynak:ahaber