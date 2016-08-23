Ford, kendini kendini sürebilen araçlar yani “otonom araç” olarak bilinen yeni pazarda, son derece iddialı bir hamle yapmak üzere.



Ford, kendini kendini sürebilen araçlar yani “otonom araç” olarak bilinen yeni pazarda, son derece iddialı bir hamle yapmak üzere.







Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde, Pala Alto yerleşkesinde bulunan Ford Research and Innovation Center'da (Ford Araştırma ve Geliştirme Merkezi), Yönetim Kurulu Başkanı Mark Fields, oldukça cüretkar bir planı gözler önüne serdi.



Yönetim Kurulu Başkanı Mark Fields” Hemen hemen tüm gerekli geliştirmeleri yaptık. İlk testler de harika sonuçlar verdi. Şimdiyse önümüzde, uluslararası kuruluşların gerekli tüm testleri gerçekleştirmek ve varsa eksikliklerimizi düzeltmek için bir-iki yıl var. Her ne kadar tüm testler olumlu olsa da, fazladan güvenlik kimseye zarar vermez. 2021 yılında ise, şu anda geliştirdiğimiz tüm otonom araçlar, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarında satışa sunulacak ve yollara çıkacak. Gerekli izinler şimdiden alındı bile. Biz artık sadece bir otomobil üreticisi değil, mobilite yaratıcısı konumundayız. Artık basit sürüş asistanları projelerini tüm cafcaflı görünümlerini rağmen iptal ettik. Yoğunlaştığımız en büyük proje ise kendine kendine yol alan ve otomatik park etmek için muazzam alanlara ihtiyaç duymayan otonom teknolojisi. İnanıyoruz ki, sektörün lideri biz olacağız.” açıklamasında bulundu.



2021, şu anda geliştirilmiş tüm otonom araçların piyasada olacağı tarih, lakin bu sizi yanıltmasın. Ford, 2017 sonuna kadar anayurdunda ve Batı Avrupa pazarında iki otonom modeli satışa sunacak. Bu da; otonom araç dünyasındaki rakipleri Volvo, BMW, Mercedes ve Tesla'dan çabuk davranacağını işaret ediyor.



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