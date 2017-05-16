Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden olan Ford, dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 10 azaltma kararı aldı.



Wall Street Journal'ın haberine göre işten çıkarma planı Ford'un durgun satış ortamında kârlılığı artırmak için 3 milyar dolarlık maliyet kesintisi programının bir parçası olacak.



Habere göre işten çıkarmalar bu hafta içerisinde başlayacak ve yaklaşık 20 bin kişi etkilenecek.



ABD'de işlem gören Ford hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 10 düştü ve CEO Mark Fields'ın uzun zamandır maliyet baskısı altında olduğu biliniyor.







kaynak:habertürk