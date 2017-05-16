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ford'dan flaş karar

FORD'DAN FLAŞ KARAR

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden olan Ford, dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 10 azaltma kararı aldı.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:23
Puan Ver : Ford'dan Flaş Karar(8/10)7


Wall Street Journal'ın haberine göre işten çıkarma planı Ford'un durgun satış ortamında kârlılığı artırmak için 3 milyar dolarlık maliyet kesintisi programının bir parçası olacak.



Habere göre işten çıkarmalar bu hafta içerisinde başlayacak ve yaklaşık 20 bin kişi etkilenecek.



ABD'de işlem gören Ford hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 10 düştü ve CEO Mark Fields'ın uzun zamandır maliyet baskısı altında olduğu biliniyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ford  Dan  Flaş  Karar    haber

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