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Ford'dan dev projesi hayata geçiyor!

FORD'DAN DEV PROJESİ HAYATA GEÇİYOR!

Ford, Türkiye otomotiv pazarındaki ürün portföyü, satış ve satış sonrası stratejisini ‘'Bir Başka'' konseptli marka yaklaşımı ile güçlendirdiğini duyurdu.

Tarih : 13 Kasım 2016, 12:14
Puan Ver : Ford'dan Dev Projesi Hayata Geçiyor!(5.4/10)7


Ford elbette bu konsepti hayata geçirirken taptaze projelere imza atacak.  Bu projeler arasında 2020 yılına kadar toplam 12 yeni performans otomobilinin ve yeni modellerin pazara sunulacak olması, Avrupa'daki benzerlerini takiben Türkiye'de hizmete sunulan FordStore'ların yanıs-sıra hizmet pazarındaki, tüm showroom'larda uygulanmaya başlanan 5 Duyu projesi ve müşteri memnuniyetinde bir numara olmaya yönelik satış sonrası hizmetler yer alıyor.



 



Dünya Otomobil Pazarının En Büyük Efsanelerinden Mustang



Otomobil devi, geçen yıl yetkili servislerini tercih eden müşterilere daha iyi bir  hayata geçirilen yeni projeler tanımlıyor. Ford LifeCard uygulaması böylece hayat buldu. LifeCard sahiplerine özel olarak, mevzuatın ön gördüğü süreden çok daha kısa bir sürede donanım seviyesi yüksek veya üst model ikame araç hizmetini sunmaya başladı. Aynı zamanda Ford Life Card sahiplerinin, yol yardım hizmeti kapsamında konaklama ihtiyaçları da 5 yıldızlı otellerde karşılanıyor.



Amerika ve Avrupa'da ayrı merkezleri ve ayrı modelleri bulunan şirket, 2016 yılında Türkiye'de de fırtınalar estirdi. Volkswagen kıl payı ensesinde bulunan firma, en çok satan binek ve ticari otomobil kombinasyonunda Renault'u saf dışı bırakarak ikinci oldu:



Türkiye'nin En Çok Satan Markaları:



Volkwagen: 139.043 (107.401 binek otomobil + 31.642 ticari otomobil)



Ford: 118.640 (47.158 binek otomobil + 71.482 ticari otomobil)



Renault: 117.363 (101.746 binek otomobil + 15.617 ticari otomobil)








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