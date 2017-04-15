

Autoshow Fuarı'nda geniş ürün portföyünü otomobilseverlerle buluşturacak olan Ford, fuara katılan ziyaretçilere özel bir kampanya sunacak. Autoshow Fuarı'nda Ford standını ziyaret ederek bilgilerini bırakan tüm ziyaretçiler, yüzde 4'e varan oranlarda indirim sağlayan hediye çeklerinden birine sahip olabilecek.



Ford açıklamasına göre, "Bir Başka" konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir döneme başlayan Ford, bu yıl 21-30 Nisan'da İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek Autoshow Fuarı'nda müşterilerine "cazip" fırsat ve indirimleri sunmaya hazırlanıyor.







Autoshow'da Ford standını ziyaret ederek bilgilerini bırakan ziyaretçiler, fuar süresince geçerli olan kampanya kapsamında 2016 ve 2017 model binek araçlarda perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4'e varan indirim sağlayan hediye çeklerinden birine sahip olabilecek.







Kampanya ile ziyaretçilere 2016 model Mondeo, Fiesta ST-Line, Focus ST-Line ve tüm 1.0L EcoBoost motorlu araçlar için tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4 indirim sağlayan hediye çekleri sunulacak.







kaynak:ahaber