Amerikan otomobil devi Ford yeni aracını tanıttı. SUV segmentinde olan araç küçük boyutları ile Nissan Juke'a rakip olmaya geliyor. Aracın görselleri ve detayları haberimizde.



Amerikan otomobil devi Ford yeni aracını tanıttı. SUV segmentinde olan araç küçük boyutları ile Nissan Juke'a rakip olmaya geliyor. Aracın görselleri ve detayları haberimizde.



Amerika'da düzenlenen Los Angeles Auto Show fuarında Ford yeni aracını tanıttı. Amerikadaki SUV marketi için duyurulan araç EcoSport adını taşıyor. Compact SUV olarak tabir edilen segementte çıkışını yapan araç Honda HR-Vs ve Buick Encores araçları ile benzerlik gösteriyor. 2020 yılına kadar 500.000 satması beklenen araçtan Ford oldukça umutlu görünüyor.



Fiesta platformunu temel alan EcoSport iki farklı motor seçeneği ile gelmekte. 1.0 litre 3 silindirli EcoBoost motorun yanında 2.0 litre dört silindirli motorun sunulduğu araca ek motor seçeneklerinin de zaman içerisinde gelmesi bekleniyor.



SYNC 3 eğlence sistemi ile gelen araçta varsayılan olarak 8” büyüklüğünde ekrana sahip gelişmiş bir eğlence sistemi bulunuyor. Pek çok farklı özelleştirme seçeneğinin de sunulacağı aracın lansman renkleri ve mavi ve turuncu olarak tercih edilmiş. Klasik Ford direksiyonunun bulunduğu araç her ne kadar küçük bir yapı sunsada detaylı mühendislik çalışması ile iç alanı olabildiğinde geniş tutulmaya çalışılmış.



İlk olarak Amerika'da piyasaya sürülecek olan aracın yakın zamanda dünya pazarına açılması bekleniyor. Ülkemizde de her geçen gün artan SUV segmentinde küçük bir araçla girmek firmanın Nissan, Opel ve Japon üreticiler karşısında eline aldığı yeni bir koz olacak.



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