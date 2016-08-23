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ford ve baidu ortak oldu

FORD VE BAİDU ORTAK OLDU

ABD'li otomotiv devi Ford ile Çin'in dev arama motoru Baidu, otonom sürüş teknolojisine ortak yatırım kararı aldılar ve Velodyne isimli şirkete 150 milyon dolar yatırarak ortak oldular.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:58
Puan Ver : Ford Ve Baidu Ortak Oldu(0/10)


ABD'li otomotiv devi Ford ile Çin'in dev arama motoru Baidu, otonom sürüş teknolojisine ortak yatırım kararı aldılar ve Velodyne isimli şirkete 150 milyon dolar yatırarak ortak oldular.



 



Velodyne, otonom sürüş teknolojisinde büyük önem taşıyan LIDAR sensörlerini üretiyor. LIDAR sensörleri otomobillerin sokakları ve çevredeki nesneleri tanımasını sağlıyor. Ancak pahalı bir donanım olan bu sensörlerin fiyatlarını düşürmek için araştırmalar devam ediyor.



Ford ve Baidu, şirkete yaptıkları yatırımla, hem bu teknolojiyi daha ucuza mal etmek için gerekli araştırmalara destek olacaklar hem de kendi otonom araçları için sensörleri daha ucuza elde edebilecekler.



LIDAR teknolojisi RADAR teknolojisine benziyor ancak hafif dalgalarla çalışıyor. Gönderdiği dalgalar geri çevredeki nesnelere çarpıp geri döndüğünde araç çevrenin detaylı haritasını çıkarabiliyor.



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Etiketler: Ford  Ve  Baidu  Ortak  Oldu    haber

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