Ford tarafından alınan ve ABD Patent Bürosu tarafından yayınlanan yeni bir patentte, "makine öğrenimi araçları ile gizlenme noktalarını bulmak ve kural ihlali yapanları yakalamak" için programlanabilecek bir otonom polis aracından bahsediliyor. İlk olarak Motor 1 tarafından fark edilen bu patent, belki de geleceğe karamsar bir yaklaşımın göstergesi olabilir.

SÜRÜCÜLER SÜREKLİ TAKİPTE OLACAK

Şu anda var olan Knightscope gibi güvenlik firmalarının robotlarının yeteneklerini aşan bu tür bir otonom filo, muazzam bir takip yeteneğine sahip olacaktır. 2016 yılında başvurulan bu patent, kameralar, yol algılayıcıları, plaka okuyucular, dokunmatik paneller, hoparlörler, LIDAR, ultrason algılayıcılar ve mikrofonlar, uydu bağlantısı ve radarlar gibi pek çok referansı içeriyor.

MAHREMİYETİ İHLAL ETTİĞİ SEBEBİYLE TEPKİ ALIYOR

Patentin belki de en fazla referans verdiği özellikler ise, makine öğrenimi ve sinirsel ağlar olmakta. Yapay zeka, mahremiyet savunucularından tepki almaya devam ederken, hızlı bir şekilde kanun güçlerinin çalışma biçimini değiştiriyor. Ford'un görüşüne göre bu "robocar" sürücülerin kayıtlı olduğu yerel kayıtlara veya daha büyük hükumet veri tabanlarına erişerek sürücülerin ehliyetlerini kontrol edebilecek. Oldukça güçlü olan bu kayıt ve depolama imkanı ile araç ile en küçük etkileşimler bile bir yerlerde, bir veri tabanında kaydedilecek.

İŞİNİ GİZLİCE YAPACAK

Patentte sunulan çizimler, Robocar'ın çeşitli durumlara nasıl tepki verebileceğini de gösteriyor. Bu çizimlere ve eşlik eden açıklamalara göre araba, makine öğrenimi sayesinde kendi belirleyeceği uygun bir noktada gizlenerek park halinde bekleyecek ve radara yakalanan araçları, uygun bir rota çizerek takip edebilecek.

SÜRÜCÜDEN KENARA ÇEKMESİNİ İSTEYİP KONTROL YAPACAK

Bir başka çizimde de hız sınırını aşan bir araç ile karşılaşıldığında robocar'ın ne yapacağı görülüyor. Bu çizime ve eşlik eden yazıya göre araç, "kablosuz iletişim" aracılığı ile aşırı hız yapan aracın sürücüsü ile iletişime geçerek kenara çekmelerini isteyecek. Bu noktadan sonra da robocar, sürücünün kimliğini belirleyecek. Bu kimlik kontrolünün nasıl yapılacağı hakkında detaylar açıklanmış değil ancak bu kontrolün "insan sürücünün ehliyetinin bir görüntüsü ile ehliyetin geçerliliğini kontrol etmeyi" içerebilir.

KORKUTUCU BİR PROJE

Ancak Ford'un patentinin belki de en korkutucu olan yanı, robocar'ın "rutin polis görevleri" için kullanılacağının belirtilmesi. Tabii ki yol kenarında insanlardan gizlenmeyi öğrenen AI tarafından kontrol edilen robot bir polis arabası tarafından kovalanmanın rutinlikle alakası olduğunu söylemek pek mümkün değil. Şu anda polis güçleri sürücüleri takip etmek için drone'ları kullansalar da, bu araç tamamen farklı bir seviyeyi işaret ediyor: Anlaşma yapılamayan veya durdurulamayan sürücüsüz bir izleme robotu.

Kaynak: haberinburada