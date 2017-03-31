Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

ford otomobili olanlar dikkat! geri çağrıldı!

FORD OTOMOBİLİ OLANLAR DİKKAT! GERİ ÇAĞRILDI!

Otomobil dünyasında araç geri çağırma furyasına katılan son marka Ford oldu. Ford'un yarım milyon civarında otomobili teknik hatalardan dolayı geri çağırdı.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:18
Puan Ver : Ford Otomobili Olanlar Dikkat! Geri Çağrıldı!(9/10)10


Ford'un bazı otomobillerinde ortaya çıkan teknik arızalardan dolayı, yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı ortaya çıktı. Otomobil geri çağırma dalgasına yakalanan Ford, 440.000 aracı geri çağırmak zorunda kaldı.



Kuzey Amerika bölgesinde 211000 adet otomobil kapı mandalındaki sorundan dolayı, diğer 230000 aracın ise kaporta altındaki bir sorundan dolayı yanma riski altında olması nedeniyle geri çağırıldığı ortaya çıktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ford  Otomobili  Olanlar  Dikkat  Geri  Çağrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER