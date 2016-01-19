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ford mustang shelby gt 350 tanıtıldı

FORD MUSTANG SHELBY GT 350 TANITILDI

Ford Mustang Shelby GT 350, Detroit Motor Show 2016'da tanıtıldı.

Tarih : 19 Ocak 2016, 09:53
Puan Ver : Ford Mustang Shelby Gt 350 Tanıtıldı(6/10)3


Ford Mustang Shelby GT 350, Detroit Motor Show 2016'da tanıtıldı.



Yeni model Araba; 5.2 Litrelik V8 Motorunu kullanıyor. Arabanın Toplam Beygir Gücü ise 526 HP. Yeni Aracın sahip olduğu Tork Gücü ise 582 Nm.



Motor en Maksimum gücüne 7500 RPM'de ulaşıyor. 4750 RPM'de bile Motor; Maksimum Tork Gücüne ulaşabiliyor.



Arabanın Yüzde 90'luk Bir Tork Performansı elde etmesine; 3450 ve 7000 RPM'lik Devir Hızı oldukça yardım ediyor.



Yeni model Araç; 87 mm'lik bir Gaz Kelebeğine sahip. Yeni model Araba; çok Uzun bir Ford Motorunu kullanıyor.





Bu Ford'un şimdiye kadar ki kullanmış olduğu en uzun Araba Motoru. Arabanın Motoru; 6 Viteslik bir kullanım imkânı sağlıyor.



Aracın sahip olmuş olduğu Vites Kutusu, Sürücülerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü Vites Kutusu; hem Düz hem de Otomatik Vites Özelliğine sahip.



Sürücüler, istedikleri gibi Arabayı kullanabilir. Bu tamamen size kalmış. Araba'da; Parlak Kırmızı renk kullanılmış.



Araç; Frenaj Sistemi olarak Brembo'yu tercih etmiş. Arabanın; ne zaman ve hangi fiyata satılacağını bilmiyoruz.



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Etiketler: Ford  Mustang  Shelby  Gt  350  Tanıtıldı    haber

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